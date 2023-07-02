لجميع الصفوف.. موعد امتحانات الدور الثاني 2023

ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات الدور الثاني 2023 مع اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تنتهي غدًا الاثنين 3 يوليو واستعداد الطلاب لامتحانات الدور الثاني المقرر عقدها هذا الشهر.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023

نوضح في التقرير التالي موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لجميع المراحل التعليمية في محافظة القاهرة والتي ظهرت نتيجتهم لامتحانات نهاية العام الدراسي قبل عيد الأضحى مباشرة.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفوف الابتدائية

يؤدي طلاب الصفوف الابتدائية من الرابع وحتى السادس امتحانات الدور الثاني في الفترة من 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو الجاري.

امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

كذلك امتحانات الصفوف الاعدادية تبدأ من السبت 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو الجاري.

وتكون امتحانات الدور الثاني لمرحلة النقل الإعدادي المهني وما يعادلها من الاثنين 24 يوليو وحتى الاثنين 31 يوليو.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية

تكون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الفترة من 25 يوليو وحتى 1 اغسطس

ويكون جدول امتحاناتهم كالتالي

الاثنين 24 يوليو 2023

اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 إلى الساعة 11:30

مادة التربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1:30.

الثلاثاء 25 يوليو 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى الساعة 11:00

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 إلى الساعة 12:30

الأربعاء 27 يوليو 2023

امتحان الهندسة من الساعة 9 إلى الساعة 11:00

امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30.

السبت 29 يوليو 2023

امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى الساعة 11:00

الأحد 30 يوليو 2023

امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى الساعة 11:00.

الإثنين 1 أغسطس 2023

امتحان العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 11:00.

موعد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثانوية

يكون موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الثانوي من السبت 15 يوليو 2023 حتى الإثنين 1 أغسطس 2023، وكذلك تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الثانوى الفنى وما يعادله.