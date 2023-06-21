"التعليم" تعلن تفاصيل امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى
أخطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها تفاصيل عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي-لغات) للعام الدراسي 2022/2023.
وقالت الوزارة، في خطاب وجه للمديريات، إن الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني، يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:
- عقد الامتحانات إلكترونية في مقرر الفصلين الدراسين (الأول، والثاني) وفق المواصفات الفلية للامتحان، على أن تشمل أسئلة الامتحان اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.
- الامتحان موحد على مستوى الإدارة وتوضع الأسئلة بمعرفة موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان تقدير الدرجات، وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.
- تتولى كل إدارة تعليمية إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس وتعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية والثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.
- يحق للطالب الحاصل على أقل من 50% في مادة أو أكثر أداء امتحان الدور الثاني في تلك المواد مهما كان عددها.
- تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميًا، بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان فيها، قبل ميعاد الامتحان بأربعة عشر يومنا على الأقل.
- يجب على الطالب متابعة مواعيد وجدول امتحانات الدور الثاني بمدرسته المقيد بها؛ ليعرف ميعاد امتحان المادة التي لم يحقق فيها نسبة 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين.
- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، وفي حالة عدم تحقيقه الدرجات المطلوبة يبقى للإعادة للعام الدراسي المقبل.