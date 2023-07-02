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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اكسترا نيوز تستعرض زيادة الأجور والمعاشات بـ "الجمهورية الجديدة"

معاشات
معاشات

استهدفت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة تماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية.

وشهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023، إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.

واستعرضت فضائية "اكسترانيوز" زيادات الأجور والمعاشات بـ "دولة 30 يونيو"، علي النحو التالي: 

_ارتفعت مخصصات الأجور ومرتبات العاملين بالدولة إلي 400 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 ـ 2023. 

-زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلي 1400 جنيه عام 2017. 

-زيادة الحد الأدني للأجور عام 2019 من 1400 جنية لـ 2000 جنية، بنسبة 42.8 %. 

_فى مارس 2021، زاد الحد الأدني للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه. 

_زيادة الحد الأدني للأجور إلي 2700 جنيه بنسبة 12.5 % فى أبريل 2022.

_زيادة الحد الأدني للأجور بقيمة 300 جنيه فى أكتوبر 2022. 

_فى مارس 2023 تم رفع الحد الأدني للأجور لـ 3500 جنية. 

_زيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه فى موازنة 2021_2022. 

_زيادة المعاشات بنسبة 15% فى شهر أبريل 2023. 

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