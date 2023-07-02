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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحوض العائم فخر القناة".. نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد البحرية (فيديو)

أسامة ربيع
أسامة ربيع

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن الحوض العائم.. فخر القناة، وتفاصيل انضمامه إلى ترسانة بورسعيد البحرية، مؤكدًا أنه يستخدم في إصلاح وصيانة السفن في إطار العمل على رفع قدرات السفن التي تعبر في القناة، لأن بعض السفن تحتاج إلى الإصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت خط المياه، وهو ما يستلزم رفع السفينة كلها على حوض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "كانت لدينا أحواض بقدرة من 5 أطنان إلى 25 ألف طن، والحوض الذي حصلنا عليه حديثًا قدرته 35 ألف طن ليمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد وحتى نرفع قدرات الإصلاح والصيانة لترسانة بورسعيد، وهذا الأمر سيتيح تنويع مصادر دخل القناة ولا نعتمد على عائد عبور السفن".

ولفت إلى أن الحوض العائم يغير أجزاء البدن والرفاصات وعملية إصلاح لخط المياه، وهو حوض ذو قدرات عالية، وإصلاح ماكينات، وتغيير أجزاء داخل المركب، وكل هذه الخدمات يتم تقديمها في السويس.

وتابع: "مدخل القناة الجنوبي ومدخل القناة الشمالي شبه متساويين في نسب دخول السفن، والأمر يعتمد على التوقيتات، في هذه الفترة نستقبل من الجنوب أكثر، لأن سفن البترول القادمة من الجنوب وتتجه إلى أوروبا أكثر بعض الشيء، طبقًا للموقف الاقتصادي العالمي".

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