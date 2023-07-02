دفعة أولى من سياح إيران.. رحلة جوية مباشرة بين القاهرة وطهران خلال 45 يومًا

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، عن انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة خلال 45 يوما.

وقالت نقابة "خدمات السفر الجوي والسياحة" الإيرانية إن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوماً المقبلة، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وكشفت الوكالة عن أنه عقب افتتاح القنصلية لن يستخدم العراق كدولة وسيطة بين مصر وإيران لأنه يزيد الوقت والتكلفة بجانب عوامل أخرى.

وحسب رئيس مجلس إدارة نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، فمن المقرر أن يصل مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنهم أجروا الأسبوع الماضي زيارة لمصر تناولت مباحثات مع مسئولي القطاع الحكومي والخاص في مجال السياحة.

وكشف رئيس النقابة عن أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق.