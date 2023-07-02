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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الغربية": عودة غرفة عمليات الثانوية بكامل عددها لمتابعة الشكاوى والملاحظات

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالغربية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بالغربية، اليوم الأحد، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن غرفة العمليات عادت بكامل عددها عقب إجازة العيد لتباشر عملها بديوان عام المديرية، منذ الصباح الباكر فى متابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وأي شكاوى أو ملاحظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة، اليوم، امتحاني الفيزياء والتاريخ في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز اللجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وكذلك تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلبة إلى لجان الامتحان.

أجازة العيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي الدكتور رضا حجازي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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