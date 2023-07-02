التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة بأوسيم

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه نتيجه تناول جرعة مخدرات زائدة بأوسيم.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب متوفى داخل شقته في منطقة أوسيم.

كانت البداية بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "عبدالرحمن. م"، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.