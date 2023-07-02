"المركزى للإحصاء": ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس لـ2298 سفينة

سجلت أعداد السفن العابرة في قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجل إجمالي أعداد السفن العابرة نحو 2298 سفينة في شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا من 1929 سفينة في شهر أبريل المناظر له العام الماضي 2022، بزيادة بلغت 369 سفينة وبنسبة زيادة بلغت 19.1%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن أعداد السفن في تلك الفترة توزع بين 754 ناقلة بترول في أبريل الماضي، مقابل 527 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 227 ناقلة بترول، إلى جانب 1544 عدد السفن الأخرى في أبريل الماضي، مقابل 1402 سفينة في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 142 سفينة.

وحققت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا كبيرًا في شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت إيرادات قناة السويس نحو 27.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه في شهر مارس السابق له بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه.

ويواصل منحنى إيرادات قناة السويس الارتفاع منذ بداية العام الجاري، حيث ترصد البيانات تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.