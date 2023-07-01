محلية النواب: 4 اجتماعات لبحث قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

قال السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد ٤ اجتماعات الأسبوع المقبل تبدأها الثلاثاء المقبل بعقد اجتماعين برئاسة المهندس أحمد السجيني وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، فيما يعقد الاجتماعين الثالث والرابع الأربعاء المقبل.

أضاف شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الدستور" أن اللجنة ستستكمل مناقشاتها حول:

أولاً ـ قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ثانيا: استمرار مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن من السادة النواب، محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستون نائباً آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم.

(مشترك مع لجان: التشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع، الزراعة والري).

ونصت التعديلات المقترحة على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.

تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة

كما جاء في التعديل تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.