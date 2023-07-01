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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب تعطل آلاف الرحلات.. شركة طيران أمريكية تعتذر لعملائها

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

اعتذر سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، اليوم السبت، عن إلغاء شركة الطيران آلاف الرحلات مما ترك العملاء عالقين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

قال كيربي في بيان شاركته شركة الطيران مع "NBC News": "أنا أعتذر بصدق لعملائنا وأعضاء فريقنا  ونعمل على مدار الساعة لعدة أيام - غالبًا في ظل الأحوال الجوية القاسية - لرعاية مصالحهم".

ذكرت كيربي، أن يونايتد ألغت ما يقرب من 3000 رحلة هذا الأسبوع، معظمها في مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

وكان ضرب الطقس السيئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما أدى إلى حدوث عواصف رعدية أدت إلى تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات.

لكن الطقس لم يكن السبب الوحيد،  فالولايات المتحدة تواجه نقصًا مستمرًا في مراقبي الحركة الجوية، وكان اعترف الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز بهذه المشكلة في وقت سابق الأسبوع الماضي.

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