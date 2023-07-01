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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربي" يعزي فلسطين في وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

نعى عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربى، الوزير قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الذي وافته المنية اليوم السبت، جراء حادث بعد عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله.

وأعرب رئيس البرلمان العربى، عن تعازيه الحارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والشعب الفلسطيني، ولعائلة الفقيد،  الذى قضى حياته مدافعاً عن القضية الفلسطينية وخاصة قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية لدعم وتدويل قضيتهم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الفلسطينية مصرع وزير شئون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر، فى حادث سير مروع على طريق فى شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال العقيد لؤى ارزيقات الناطق الرسمى باسم الشرطة الفلسطينية، إن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر، فى حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق محافظة "سلفيت" شمال الضفة.

من جانبه، نعى الرئيس الفلسطيني، الوزير أبو بكر، مؤكّداً أنّه أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل، مشيداً بدوره الوطني، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية.

ونعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الفقيد أبو بكر، مثمنة مواقفه الوطنية ودوره المهم في دعم قضية الأسرى، وتسخيره وقته وجهده في خدمة هذه القضية الإنسانية.

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