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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

جزار المونوريل
جزار المونوريل

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بيانًا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي علق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

حيث أشار بيان الهيئة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الشرطة بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لتعديه على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعًا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشآت ووسائل المواصلات العامة.

وناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، المواطنين الاستمرار في الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبية التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات وذلك بهدف مشاركة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.

الأنفاق القبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه الأنفاق القبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه الواقعة القانونية تجاهه الهيئة القومية للأنفاق أصدرت الهيئة القومية للأنفاق

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بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

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