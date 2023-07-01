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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يعزى فى وفاة رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين

البرلمان العربى
البرلمان العربى

قدم رئيس البرلمان العربى التعازي في وفاة رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير قدري أبوبكر، والذي توفي جراء حادث بعد عودته من احتفال لأبناء الأسرى الأطفال في رام الله.

وأعرب البرلمان العربى، عن تعازيه الحارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والشعب الفلسطيني، ولعائلة الفقيد، الذي قضى حياته مدافعًا عن القضية الفلسطينية وخاصة قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية لدعم وتدويل قضيتهم، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي شؤون الأسرى والمحررين شؤون الأسرى الأسرى

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