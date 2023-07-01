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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيده.. تعرف على أشهر ترانيم الأنبا موسى الأسود بين صفوف الأقباط

الانبا موسى الاسود
الانبا موسى الاسود

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بذكرى استشهاد الأنبا موسى الملقب والمعروف بالأسود نظير بشرته السمراء الداكنة، وللانبا موسى شعبية تعتبر هي الأشهر بين رهبان جيله، اذ انه مثالا للتحول من اقصى حياة الخطية والاثم الى حياة البر والقداسة.

وللأنبا موسى ترانيمه التي تخصه ويتغنى بها الاقباط في يوم عيده، في كنائسه المنتشرة في ارجاء الجمهورية وخارج مصر، فيقول المرنم باسل جرجس من ايبارشية ميت غمر، ان اشهر هذه الترانيم هي ترنيمة لمسة الحب الالهي التي جاءت في الفيلم الدرامي الذي يجسد سيرة حياته والذي قام ببطولته الدكتور بديع جرجس وقام بكتابة الترنيمة والسيناريو والحوار سعيد يوسف، بينما قام بالتلحين والإخراج ماجد توفيق وتقول: 

 لمسة الحب الإلهي غيرت إيه فيك يا خاطي..

حولت الضلمه نوور طهرت كل الشرور غيرت ايه فيك يا خاطي

(1) في الخطيه كنت اسود وأما ايد الرب غسلت دمع ندمك سال وفاض لمست النعمه حياتك

حولت لونك بياض صحتك بعد الرقاد بعد مجد الدنيا كله وأشتريت يوم الحصاد.

(2) عيشت عبد للخطيه والظلام قفل البيبان لما سلمت حياتك للغوايه والشيطان

بس ربنا الحنان اللي حبك من زمان مد ايده ليك يا خاطي وصلك بر الأمان.

 

كما تعتبر من اشهر الترانيم ايضا ترنيمة يا انبا موسى الاسود يا صاحب القلب الابيض 

التي تقول:  يا انبا موسى الاسود.. يا صاحب القلب الابيض.. يا اقوى عظة للخاطيين.. يا اجمل قدوة للتائبيين.. توبتك اعظم درس لينا.. قوتك تخلق قوة فينا.. نوعدك هنتمثل بيك.. ونكون كلنا صورة ليك.

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