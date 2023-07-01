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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثورة 30 يونيو.. الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 

الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات

 

استطاع الاقتصاد القومي تحقيق معدل نمو حقيقي.

 

حققت مصر فائضًا أوليًا بنحو 1.3% خلال العام المالي 2021 – 2022.

 

انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 10.7% في 2016 – 2017.

 

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 9.1% في عام 2017 – 2018، و6.7% في عام 2018 – 2019.

 

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.4% في عام 2019 – 2020، و6.1% في عام 2021 – 2022.

 

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 6.7% في عام 2022 – 2023.

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