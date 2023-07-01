ثورة 30 يونيو.. الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات

استطاع الاقتصاد القومي تحقيق معدل نمو حقيقي.

حققت مصر فائضًا أوليًا بنحو 1.3% خلال العام المالي 2021 – 2022.

انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 10.7% في 2016 – 2017.

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 9.1% في عام 2017 – 2018، و6.7% في عام 2018 – 2019.

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.4% في عام 2019 – 2020، و6.1% في عام 2021 – 2022.

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 6.7% في عام 2022 – 2023.