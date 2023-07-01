كيف تدعم الدولة الأنشطة الإنتاجية خلال العام المالي الجديد؟ الموازنة تجيب

كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة التي بدأ تطبيقها اليوم السبت، عن الجهود المرتقب أن تقوم بها الحكومة خلال العام لدفع ومساندة النشاط الاقتصادي،والذي يأتي استمرارًا للجهود الحالية، والتي اتخذتها مع التحول الطارئ نتيجة الأزمات التي صاحبت أزمة كورونا والموجه التضخمية واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما ترتب عليها من ضغوطات تضخمية هائلة على الاقتصاد العالمي وبالأخص الاقتصادات الناشئة.

في الإطار، استهدفت الحكومة مساندة كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق تعافي ونمو اقتصادي متوازن ومستدام، كما تستهدف العمل على تطبيق سياست جديدة من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية الانتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، لتكون قادرة على استيعاب العمالة المتضررة من توقف أنشطتهم نتيجة الإجراءات المتبعة.

كما تستمر الحكومة في صياغة خطط وبروتوكولات لفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة ولعل من أهمها جهود سداد كافة متأخرات مخصصات مساندة ورد اعباء الصادرات، والذي قامت به الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع الأفقي وزيادة الإنتاج،.

وتبرهن الإصلاحات الهيكلية والإدارية الجارية والمستقبلية على توجه الحكومة نحو استهداف مسار نمو مرتفع ومرن ومستدام.

كما أوضحت بيانات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2023-2024، تتوقع الحكومة أن يرتفع معدل النمو بشكل إيجابي ومتزايد ليصل الي أعلى من 7% بالوصول إلى العام المالي 2026-2027 مدفوعاً بالقطاع الخاص وأنشطته المتنوعة وبذلك سيكون مسار النمو أكثر حفاظاً على البيئة، وشاملاً لجميع فئات المجتمع.

ووفقا لما أوضحه البيان، خصصت الحكومة مؤخرًا؛ مجموعة من المبادرات لمساندة الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية ودعم الصادرات للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية متمثلة في: