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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين أثناء تواجدهم بأرضهم في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

وأفاد الشاب عبد الله الديك، بأن مستوطنين مسلحين اعتدوا بالضرب على والده وعمه أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب "خلة ابو عكول" غرب البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على عمي محمود الديك، واعتقال والدي أحمد.

يذكر أن منطقة الشعاب غرب كفر الديك تتعرض باستمرار لاعتداء المستوطنين وتخريب للاشجار والمزروعات.

مستوطنون كفر الديك سلفيت قوات الاحتلال الاحتلال

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