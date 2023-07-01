ظهور روسى مفاجئ وسط الصراع الصينى الأمريكى فى مضيق تايوان.. خبير عسكرى يوضح

علق العميد إلياس فرحات، خبير عسكري، على رصد تايوان سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية.

وأوضح فرحات، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن القوات البحرية الروسية لديها أسطول بطول المحيط الهادئ للسفن، فيما تقوم مناورات آخرها شهر أبريل الماضي تتخللها تمارين بينها وبين البحرية في منطقة بحر اليابان وإلى الجنوب من المحيط الهادئ، أي أن البحرية الروسية ليست دخيلة كما تظهر في بعض الأنباء.

وأكد أنه مع التوتر في منطقة مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، كان لا بد لروسيا أن ترسل بعض القطع البحرية لتثبت وجودها في هذه المنطقة، مشيرًا إلى احتمالية تطور الأمور في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم انفصال تايوان عن البر الصيني وعن الحكومة الصينية.

وقالت الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية، بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية، يمثل قلقًا بالغًا على الأمن القومي الياباني.