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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023/2024

الثانوي
الثانوي

تزامنًا مع بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام والفني للطلاب الناجحيين في الشهادة الإعدادية عام 2022 - 2023، والراغبيين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية بالعام الجديد 2023 - 2022، ننشر فى التقرير التالي، الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وهي:

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي

-طلب التحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام.

-أصل شهادة الميلاد+ 2 صورة.

-البطاقة الصحية.

-صورة بطاقة ولي الأمر.

-4 صور شخصية حديثة.

-الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2022 + 2 صورة.

-بطاقة الاختيار وتملأ بمعرفة الطالب وولي أمره ويقوم كل منهما بالتوقيع عليها ويسجل الرقم القومي، وتكتب بخط واضح.

-2 طابع مهن تعليمية+ 1 طابع تعليمي.

-ملف ورقي + حافظة بلاستيك بكبسولة.

رابط التقديم بالصف الأول الثانوي 2023/2024

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوية (عام - فني) بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، الدخول على رابط التقديم من هنا 

خطوات ورابط تقديم الصف الأول الثانوي(عام – فني) 2023/2024

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي(عام – فني)

طوات التقديم الإلكتروني بالصف الأول الثانوي 2023 - 2024

1- الدخول على موقع التقديم من هنا 

 

2- الضغط على خانة التسجيل.

3- تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني كلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

4- الضغط على الدخول إلى التنسيق.

5 - إملاء الرغبات.

6- ستظهر أمام الطالب صفحة تقديم الرغبات يقوم الطالب في هذه الصفحة باختيار رغباته وترتيبها.

7 - يقوم الطالب باختيار نوع التعليم طبقا لما هو متاح له حسب درجته، وتحديد اسم المديرية حيث يقوم الطالب باختيار المديرية إذا كانت درجته فوق الـ 98% وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام، وإذا كانت درجته فوق الـ95 يختار أسم الإدارة، وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام، ويختار اسم المدرسة حيث يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها، سيظهر الحد الأدنى للدرجات لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

8- الضغط على زر مراجعة الرغبات وحفظها.

9- الضغط على حفظ البيانات.

10- سيتم تسجيل الرغبات و يتاح في تلك الحالة.

11- طباعة الرغبات وحفظها في صيغة PDF أو تعديلها.

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