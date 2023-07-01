خبير: الذكاء الاصطناعي أدق بكثير في نشر المعلومات عن الإنسان (فيديو)

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إننا نعيش في عصر الرقمنة والتكنولوجيا، ولذا مهما أخذ الإنسان من خبرات ندونها ونتناولها على الإنترنت، وهنا يأتي عنصر الذكاء الاصطناعي المبني في الأساس على البيانات الموجودة سابقا والحديثة على الإنترنت.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي يستنتج من تعليقاتنا، والمنتديات الموجودة، وأي سؤال يسأل على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، ويحلل الإجابة عن طريق إجاباتنا على أي تعليق موجود، أو المواقع وغيرها.

وأشار المهندس أحمد طارق، إلى أن الذكاء الاصطناعي أدق بكثير في نشر المعلومات عن الإنسان، لأنه يبحث ويحلل المعلومات ومصدرها، ومن ثم يأتي دور الإنسان في التأكد من مصدر هذه المعلومات، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في البحث يظهر لك المصادر التي استقصى البحث منها.