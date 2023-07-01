هاشتاج "ثورة 30 يونيو..ثورة شعب عظيم" يتصدر تريند تويتر: "ربنا ينصر رئيسنا"

تصدر هاشتاج ثورة 30 يونيو ..ثورة شعب عظيم تريند تويتر، بعد أن أحيا آلاف المصريين والعرب الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأشاد رواد تويتر، بالدور العظيم من خلال ثورة 30 يونيو، والتي خلصت البلاد من حكم بليد متخابر ضد مصلحة مصر، ممتنين للرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره في حماية مقدرات البلد ووضع مصر على خارطة الطريق بجمهورية جديدة شهدت العديد من الإنجازات في كافة القطاعات.

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كيف أحيى رواد "تويتر" الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو؟

وكتبت إحدى رواد تويتر صاحبة حساب باسم "خديجة": "الحمدلله إنه نجى بلدنا من فتنتهم الله يحفظ بلدنا دايما من الفتن ماظهر منها وما بطن وينصر رئيسنا على أهل الشر ويجبر بخاطرة ويجعل الخير للبلاد والعباد على ايده".

وأضاف أحد رواد تويتر: "لولاها لم نكن نعلم ماذا سيكون حال هذا الوطن، كانت ثوره بعد خوف من مستقبل مجهول وأفكار تلوح في الأفق عما كان سيحدث، ثوره شارك فيها الجميع بدافع الحب والخوف ع وطنا الغالي، شعب عظيم، نسيج واحد، جيش يحمي مصالح وطنه، قال الشعب كلمته ومن ثم أتى الانتصار، تحيا مصر".

فيما كتبت أخرى: "صباح الثورة اللي أنقذتنا من مصير دول مجاورة اتدمرت بالربيع العربي وكنا على وشك الضياع في يناير لولا ٣٠ يونيو وانحياز جيشنا الوطني ورئيسنا المخلص للشعب كنا حصلنا الدول اللي راحت ومرجعتش فالحمد لله ع نعمة الوطن والأمن والأمان والله يحفظ مصر بشعبها وجيشها ورئيسها".

الرئيس السيسي: أجدد العهد مع المصريين

وأحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مجددا عهده مع المصريين أن "تكون المصلحة والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار".

وأكد الرئيس السيسي في كلمه متلفزة أن "الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، ضرب أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأساً ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: " لقد ضرب الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالًا في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وتابع: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.. وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".