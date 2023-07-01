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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة: عرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية احتفالًا بذكرى "30 يونيو"

كامل غطاس
كامل غطاس

قدمت فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية -  بالتعاون مع بيت ثقافة رشيد - عرضًا فنيًا احتفالًا بالذكرى العاشرة  لثورة "30 يونيو"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ سعيد زعفان، ثم كلمة عن ثورة "30 يونيو" أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري ورغبته في تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن ومواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ونهضة اقتصادية واسعة وحقيقية في كل القطاعات من خلال عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتنمية شاملة.

وشهد فعاليات الحفل، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ياسر مهنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومحمد كجك، رئيس مجلس ومدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية لمركز ومدينة رشيد، وعدد كبير من أهالي المدينة.

إرادة الشعب المصري 30 يونيو التنمية الوطنية الإحتفال بالذكرى اقتصادي الدكتورة نهال بلبع السكرتير العام المساعد

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