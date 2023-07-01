مواعيد مباريات اليوم السبت 1-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد الجابون في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ومباراة حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب إسبانيا وسويسرا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أوروبا تحت 21 سنة

- إسبانيا X سويسرا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English وقناة beIN Sports 2 HD Premium.

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

- النيجر X مالي: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD

- الجابون X مصر الأوليمبي: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 4 HD.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- حرس الحدود X الاتحاد السكندري: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

- أمل الأربعاء X اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نجم مقرة X القسنطيني: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- شباب بلوزداد X جمعية أولمبي الشلف: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مولودية وهران X مولودية البيض: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- اتحاد بسكرة X اتحاد خنشلة: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- شبيبة الساورة X شبيبة القبائل: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مولودية الجزائر X هلال شلجوم العيد: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- وفاق سطيف X نادي بارادو: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.