الجارديان: ارتفاع الأسعار ونقص العمالة يفاقمان أزمة التضخم في الاقتصاد البريطاني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع جاء في تناقض حاد مع الارتفاع المتزايد في الأسعار في بريطانيا.

وأكد عدد من الخبراء، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفاقم أزمة أسعار الطاقة ونقص العمالة جعل التضخم في بريطانيا أكثر عنادًا بكثير من نظرائها من اقتصادات مجموعة السبع.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو إلى 5.5٪ وسط الانخفاضات الحادة في تكلفة الطاقة، مما يسلط الضوء على الانقسام الصارخ على نحو متزايد مع نمو الأسعار المرتفع بعناد في المملكة المتحدة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في جميع أنحاء منطقة اليورو بنسبة 5.5٪ في العام حتى يونيو، بانخفاض من معدل سنوي قدره 6.1٪ في مايو وأقل من التوقعات عند 5.6٪.

وقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي إن الطاقة ساهمت بشكل أكبر في انخفاض المعدل الرئيسي، بعد انخفاض بنسبة 5.6٪ في متوسط ​​السعر في عام حتى يونيو، مقارنة بانخفاض سنوي قدره 1.8٪ في مايو.

وتباطأ تضخم المواد الغذائية والتبغ من 12.5٪ في مايو لكنه ظل عند 11.7٪ مع استمرار تعرض الأسر لضغوط من ارتفاع تكلفة المتجر الأسبوعي.

وأشارت الجارديان أن هذا تتناقض مع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة والذي ظل مرتفعًا في مايو عند 8.7٪ - أعلى مستوى في مجموعة السبع وسط مخاوف متزايدة من أن يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة فوق 6٪ لمحاولة إعادة التضخم وصولًا إلى هدفه البالغ 2٪.

وأظهرت أرقام منفصلة أن الاقتصاد البريطاني نما بأبطأ معدل في مجموعة السبع في الربع الأول من العام، باستثناء ألمانيا التي تمر بحالة ركود.

قال نيل شاه، مدير الأبحاث في شركة أبحاث الاستثمار، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسؤولًا جزئيًا حيث بدأت الاختلافات الصارخة في الظهور بشكل متزايد بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

وأضاف أن المزيج السام لبريطانيا المكون من أزمة أسعار الطاقة ونقص العمالة المتأصل أدى إلى أن التضخم في المملكة المتحدة أصبح أكثر عنادًا بكثير من نظرائها من اقتصادات مجموعة السبع.

وأكد أن اللوم جزئيًا يقع هنا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإعادة تشكيل سوق العمل والضغط على أصحاب العمل لرفع الأجور لجذب المواهب.

وأوضح أن الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد بشكل كبير على الخدمات بدلاً من التصنيع، نقطة أخرى من الاختلاف بالنسبة للاقتصادات الأكثر توازنًا في الدول الأوروبية مثل ألمانيا. لا يزال التقدم بطيئًا، إلا أن أرقام التضخم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تسير في الاتجاه الصحيح متسائلا هل سنتمكن من قول الشيء نفسه عن التضخم في المملكة المتحدة في يوليو؟".

وقال الاقتصاديون إن معظم سبب الاختلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعود إلى ضمان أسعار الطاقة الذي وضعته حكومة المملكة المتحدة، والذي حد من تكلفة فواتير الغاز والكهرباء بما يعادل 2500 جنيه إسترليني سنويًا للأسرة العادية حتى يوليو في منطقة اليورو، لم تكن هناك حدود قصوى مماثلة تحدد السعر على مدى فترة زمنية طويلة، مما يعني أن معدلات التضخم فيها تعكس بشكل أفضل الانخفاض العالمي الأخير في أسعار الغاز والكهرباء بالجملة.

قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في البنك الهولندي، إن أسعار الطاقة المقاسة لمعدل التضخم في المملكة المتحدة من المتوقع أن تنخفض بنسبة 20٪ تقريبًا في يوليو.