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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|فرص عمل جديدة للشباب والزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

لطيفة تتصدر الترند في الوطن العربى بعد عرض حلقتها في "معكم منى الشاذلي"

لطيفة

تصدرت النجمة لطيفة ترند تويتر وتيك توك، خلال عرض حلقتها الأولى في برنامج "معكم من الشاذلي" على شاشة قناة "cbc"، ولاقت الحلقة إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبي ومدة غيابه

مصطفى شلبى

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن طبيعة إصابة مصطفى شلبي بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها في الساعات القليلة الماضية.

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المستشار خالد محجوب: كنت أنظر لـ محمد مرسي في القضية كمتهم وليس كونه رئيس الجمهورية وقتها

المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة:“وجدنا قصورًا بالتحقيقات بقضية الهروب من وادي النطرون، وأعدنا الدعوى للمرافعة.

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الداخلية الفرنسية: عدد المعتقلين ارتفع إلى 917 فى جميع أنحاء البلاد

الشرطة الفرنسية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 917 في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تظاهرة في ساحة الكونكورد وسط باريس تنديدا بعنف الشرطة.

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براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب أصحاب الدبلومات

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب حتى 23 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الأسفنج.

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أشرف زكي عن ثورة يونيو: مصر تعيش أوقاتًا حياتية مليئة بالنجاحات

أشرف زكى

عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بمرور 10 أعوام على ذكرى ثورة 30 يونيو التي وصفها بالمجيدة.

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الداخلية الفرنسية وزارة العمل فرص جديدة للشباب خالد محجوب الزمالك لطيفة أشرف زكي

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