الداخلية الفرنسية: عدد المعتقلين ارتفع إلى 917 فى جميع أنحاء البلاد

اعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، ان عدد المعتقلين ارتفع إلى 917 في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تظاهرة في ساحة الكونكورد وسط باريس تنديدا بعنف الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان الجمعة، إن نحو 249 ضابطا أصيبوا في أعمال عنف ليلة الخميس بينما تم اعتقال 667 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف مساء الثلاثاء.

من بين 667 شخصًا ، تم القبض على 307 أشخاص في باريس وحدها ، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وفي الوقت نفسه، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 45000 شرطي لحفظ الأمن.

وهزت فرنسا موجة من الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من باريس الثلاثاء ، مما أدى إلى فرض حظر على المظاهرات في بعض المدن ، وتحذيرات من السفر ، وأعاد إشعال الجدل حول الإفراط في استقطاب في المجتمعات المهمشة.

وظهرت مشاهد لأشخاص يشعلون النيران في المركبات ويتسلقون المباني ذات النوافذ المحطمة ، بينما اشتبك ضباط شرطة مكافحة الشغب بشدة مع المتظاهرين.

وأثارت الاضطرابات استجابة للأزمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الذي عقد اجتماعا طارئا مع الوزراء في محاولة منه لرأب الانقسامات وتوحيد البلاد في فترة ولايته الثانية.