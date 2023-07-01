تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 1 يوليو 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم السبت 1 يوليو 2023، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

بينما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

كما تشهد جميع المدن طقسا معتدل الحرارة ليلا، ونشاطا للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 18 عقدة، مع شبورة مائية على الطرق صباحا بنسب طفيفة.