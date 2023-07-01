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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"محجوب" لـ"الشاهد": "وادى النطرون" ليست أول قضية أصدر فيها أحكاما تتعلق بالاستقرار

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه كان مفتش قضائي في وزارة العدل ٢٠١٢، ثم انتقل للعمل في محكمة الإسكندرية، وهذا التعيين يتم من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، حيث يجتمع القضاه للاتفاق على شكل سير العمل، لذا يقوم القضاه بكتابة رغباتهم ثم يتولي رئيس هيئة القضاء تولي أمر التوزيع، معبرًا:"قبل ما أكون مفتش قضائي في وزارة العدل، كنت مفتش جزئي في الإسماعيلية، وطلبت العودة إلى دائرتي مرة أخرى، ولكن تم رفض دعوتي وتم تعييني في وزارة العدل". 

وادي النطرون

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية وادي النطرون ليست القضية الأولى التي أصدر فيها أحكامًا تخص التعدي على استقرار الدولة، حيث كان يوجد قضية أخرى وهي الاستيلاء وبيع أراضي شبه جزيرة سيناء. 

بيع أراضي سيناء 

وأضاف في حديثه، أن قضية بيع أراضي شبه جزيرة سيناء كان متورط بها نجل أمين الفلاخين بالحزب الوطني قبل 2012، أي أنه يمكن القول أن هذه القضية كانت قبل قضية وادي النطرون بفاصل زمني ليس كبيرًا.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الشاهد اكسترا نيوز المستشار خالد محجوب محمد الباز

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