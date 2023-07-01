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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الإعلام قام بمهمة مزدوجة فى مواجهة الإخوان وأكاذيبهم

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدبلوماسية الرئاسية نجحت في تحويل الخصوم الدوليين إلى حلفاء، وكان الإعلام عليه المعركة الداخلية، وكان هناك إدراك أن جماعة الإخوان لن تترك الجبهة الداخلية مستقرة، وستثير الشائعات، ومناخ تشاؤمي، وتشوه أي إنجاز.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "بيت للكل"، أن مهمة الإعلام مزدوجة؛ لأنه كان هناك حرب على الإعلام المصري لإفقاد الناس الثقة فيه، لأنه من يتصدى للحرب النفسية ضد الشعب المصري.

وأردف: "الإعلام واجه شائعات الإخوان وإنكارهم لأي إنجاز على الأرض، الإخوان كانوا يرددون أن  قناة السويس فنكوش والعاصمة الإدارية فنكوش، لذا كانت مهمة الإعلام مزدوجة؛ لأنه كان هناك حرب على الإعلام المصري لإفقاد الناس الثقة فيه".

وتابع: "الإخوان كانوا يسعون لضرب مصداقية الإعلام وتشويه عناصره، ويقولون عنه إنه بيطبل للنظام، فكانت مهمة الإعلام تعزيز الثقة في نفسه؛ لأنه إعلام وطني، بدأ العمل على الجبهة الداخلية لتفنيد الشائعات، وهو أمر صعب، لأننا في عصر الناس تصدق ما تسمعه أكثر مما تراه على الأرض".

محمد الباز ثورة 30 يونيو

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