بلينكن: ممتن لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة اليونسكو

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الجمعة، عن امتنانه لتصويت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" البالغ عددهم 193 دولة، لصالح إعادة الولايات المتحدة إلى المنظمة، بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وكتب بلينكن في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنا متشجع وممتن لذلك.. وافق الأعضاء على اقتراح الولايات المتحدة الذي سيسمح لنا بمواصلة الخطوات نحو الانضمام إلى منظمة اليونسكو".

وكانت منظمة اليونسكو، أعلنت مساء الجمعة، عن عودة الولايات المتحدة رسميًا إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارئ.

وقال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياجو إيرازابال موراو على وقع التصفيق "تم تبني القرار".

وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة، في حين امتنعت 15 عن التصويت، وعارضتها عشر دول، بينها إيران وسورية والصين، وخصوصًا روسيًا التي كثف وفدها مداخلاته، أمس الخميس، واليوم الجمعة، حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.

دفع الاشتراكات المتأخرة

وكانت ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة مؤرخة في الثامن من يونيو، أنها تريد إعادة الانضمام إلى المنظمة في يوليو كعضو كامل العضوية وإنها تعتزم دفع متأخرات بقيمة 619 مليون دولار على دفعات على مدى عدة أعوام.

وتعد الولايات المتحدة عضو مؤسس لليونسكو وكانت من أهم المساهمين في ميزانية الهيئة حتى عام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة، أدى ذلك إلى وقف مساهماتها بموجب قانون الولايات المتحدة.

وتقدر الأموال التي تدين بها الولايات المتحدة لليونسكو في الفترة بين 2011 و2018 اليوم بنحو 619 مليون دولار، أي أكثر من ميزانية اليونسكو السنوية وقدرها 534 مليون دولار.