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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الفرنسية تعتقل 50 شخصا فى مرسيليا و17 في ليون بعد مواجهات مع محتجين

فرنسا
فرنسا

اعلنت الشرطة الفرنسية، عن اعتقال  50 شخصا في مرسيليا و17 في ليون بعد مواجهات مع محتجين، وفق فرانس برس الاخبارية.

 

ونشرت فرنسا 45 ألف ضابط وسط أعمال شغب احتجاجا على مقتل مراهق على يد الشرطة.

 

وتواصلت الاحتجاجات العنيفة والاعتقالات الجماعية في جميع أنحاء فرنسا بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق خلال توقف مرور في ضواحي باريس. تم اعتقال ضابط واحد بتهمة القتل.
 

وقال وزير الداخلية الفرنسي ، الجمعة ، إن الساعات القادمة ستكون حاسمة لأنه أرسل 45 ألف شرطي إلى الشوارع بعد ثلاث ليال من أعمال الشغب منذ أن قتل ضابط بالرصاص مراهقًا في محطة مرور في إحدى ضواحي باريس للطبقة العاملة.

 

أوقع العنف ، الذي تم فيه إحراق المباني والمركبات ونهب المتاجر ، الرئيس إيمانويل ماكرون في أخطر أزمة لقيادته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت في عام 2018. 

 

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورج وليل وكذلك في باريس حيث أصيب نهل م. ، البالغ من العمر 17 عاما من أصل جزائري ومغربي ، بالرصاص يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير. 

 

وأثارت وفاته التي تم تسجيلها على شريط فيديو ، شكاوى طويلة الأمد من قبل المجتمعات الحضرية الفقيرة والمختلطة عرقيا من عنف الشرطة والعنصرية.

 

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين لرجال الإطفاء وضباط الشرطة "الساعات القادمة ستكون حاسمة وأنا أعلم أنه يمكنني الاعتماد على جهودكم التي لا تشوبها شائبة" ، في محاولة لإخماد الاضطرابات التي اندلعت بعد حلول الظلام.
 

وطالب السلطات المحلية بوقف مرور الحافلات والترام ابتداء من الساعة التاسعة مساء. بالتوقيت المحلي في جميع أنحاء فرنسا.

 

وردا على سؤال في البرنامج الإخباري التليفزيوني المسائي الرئيسي الذي يبثه TF1 عما إذا كان بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ ، قال دارمانين: "بكل بساطة ، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية". 

فرنسا احتجاجات الشرطة باريس ظباط

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