فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى هدية ربنا لمصر

قالت الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع خلال ثورة 30 يونيو 2013 استجاب لهتافات ونداء المصريين، لأنه "حتة مننا"، وهدية ربنا لمصر.

وأضافت خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس السيسي مؤمن بمصر وشعبها، ووضع رأسه على كفه ليعدى بمصر لبر الأمان.

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان كانت تتعامل مع الشعب بغرور، ففشلت خلال عام واحد، لأنها لا تؤمن بالشعب ولا بالولاء لوطن، وكانت تفخر بأي شيء غير مصري.

وأردفت: "لذلك لم نقبلها والفوضى التي تسببت فيها بعد ثورة 30 يونيو رسخت شعورًا لدينا أنها غير جديرة بأي ثقة وتجربتها كانت مريرة وأسهمها تقل في العالم كله".