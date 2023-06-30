في ثالث أيام العيد.. إنقاذ 49 مصطاف من الغرق في دمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في دمياط، وإشراف نواب المدينة إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيام لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 49 حالة من الغرق.

كما تم تسليم عدد 76 طفلًا تائهًا إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.