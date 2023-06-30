كوميديا "المتحدة".. بصمة مصرية بلا إيحاءات "لمّت العيلة"

بأعمال جمعت الأسرة المصرية على “الضحكة” دون أي إسفاف أو إيحاءات مبتذلة، استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم وجبات فنية مرحة أخرجت المشاهدين من حالات الحزن الدنيوية وجعلتهم أكثر طاقة وحبًا للحياة .

“الدستور” تحدثت مع خبراء في عالم النقد الفني والإعلام حول الحالة الفنية الكوميدية اللائقة التي تقدمها المتحدة للخدمات الاعلامية وكان لنا معهم التقرير التالي.

أشرف زكي: كوميديا المتحدة هادفة وتليق بكل أفراد الأسرة العربية

عبر الفنان أشرف زكي عن سعادته بما وصل إليه حال الفن هذه الفترة من تطور على كافة المستويات في السينما والتلفزيون، لافتًا إلى أن الشكل الذي يتناوله الفن خاصة الأعمال الكوميدية أمر جيد جدًا ويبشر بمستوى أقوى خلال الفترة المقبلة على مستوى الأعمال.

وعن رأيه في التغيير الذي طرأ على الفن طوال الفترة الماضية في ظل تواجد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قال: "نقدر نقول ان الفن في حالة تصاعد، بلا شك فوجود الشركة المتحدة هذا الكيان الكبير، وجدنا ضالتنا وسيرنا على الطريق الصحيح، لأننا كنا في حالة عبث ما قبل الشركة المتحدة، فكان الموضوع لا يسير بنهج حقيقي بخطه موضوعه كان عشوائي جدًا وكانت تدار الأمور والمشاكل حسب الأهواء، لكن الآن أصبحنا في طريقنا الصحيح، من خلال منظومة بها إدارة تعمل بشكل صحيح وسليم ومرتب" .

وعن رأيه في حال السينما المصرية مؤخرًا قال: "مصر ستظل دائمًا وابدًا الريادة والسباقة في عالم السينما، ومؤخرًا قابلنا بعض التعثر بعد ثورات ومشاكل عديدة، لكن مع ذلك نظل متواجدين في المقدمة، ونسير بشكل سريع الى الافضل، واعتقد ان المواسم السينمائية تشهد عدد من الأعمال الجيدة القيمة، والفترة المقبلة سيزيد العدد وستكون الأعمال أقوى".

واختتم، ما تقدمه الشركة المتحدة من أعمال تميل إلى الكوميديا أظهرت حالة وعي وصدق في المشاعر من خلال الأعمال التي تقدمها الشركة وهو الأمر الذي جعلنا نعود لأعمال زمان ذات القيمة العائلية الكبيرة والمبهجة والمفيدة لكل الأجيال.

طارق الشناوي: الأعمال الكوميدية تصل لفكر المشاهد أسرع وتجسد مشاكل الواقع

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الكوميديا بكل أنوعها هي أكبر وسيلة لتقديم كل الأفكار بشكل سهل ومبسط يصل إلى المتلقي.

وقال الشناوي، إن مسلسل الكبير أوي ليقع تحت إطار كوميديا الفرش أو كوميديا الفارس والتي تعني الخروج من موضوع لموضوع آخر وهذه تعتمد على الكلام الكثير وهو نوع محترم في الأخير من الكوميديا، ويحسب للشركة المتحدة اختيارها لذلك.

وتابع قائلًا: "برأيي إن الأعمال الأخيرة المعتمدة على الكوميدية كانت مهمة جدا في توصيل كل الأفكار للجمهور، عبر تبني قضايا هادفة متعلقة بالأسرة، فعلى سبيل المثال ناقش مسلسل الكبير موضوع السوشيال ميديا وكيف تغلغلت في حياتنا وأفسدت كثيرا من الأوقات المهمة في الأسرة، وأفسد العلاقات الاجتماعية مثل لمة العائلة وغيرها، فهناك أعمال طرحت أفكارًا مهمة جدًا، ولعل أبرز هذه المواضيع فكرة لمة العائلة مجددًا، وعمومًا فالدراما التلفزيونية هي دراما العائلة، عكس السينما، فبالتالي لما تكون لها مسحة كوميدية كمان ولها توجه اجتماعي يبقى أفضل قطعًا".

واختتم قائلًا: "المتحدة قدمت فيلمًا جيدًا أيضًا على مستوى السينما من خلال بيت الروبي، الذي يجسد حالة خصبة لمشاكل فقدان الخصوصية وكيف تحولت السوشيال ميديا إلى دمار للأسرة وهذا أمر يحسب أيضا للشركة".

دعاء حلمي: الأعمال الكوميدية تفيد المواطن وتقلل من جرعه العنف في المجتمع

أكدت الناقدة دعاء حلمي، أن الأعمال الكوميدية تعطي جرعات كبيرة من الطاقة الإيجابية، وهذا ما فعلته المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا في المجال الدرامي بأعمال متنوعة وكثيرة وذات جودة مرتفعة.

وقالت دعاء: "إن الأعمال الكوميدية أفضل بمراحل على صحة الإنسان من الأعمال النقدية والدرامية المليئة بالبكاء والصريخ وله أثر هائل سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى النفسي للأسر التي تشاهد تلك الأعمال".

وتابعت: "المتحدة قدمت جرعات من التفاؤل بتقديم أفكار لطيفة مثل أفكار الترابط الأسري والتراحم بين الناس، وهذا أثر على الناس، فجرعة العنف أصبحت أقل بين الناس في الشارع وهذا حدث مع تقليل الأعمال الدموية، وهذا أمر عظيم، فقلة العنف في الأعمال أمر يفيد المجتمع والأسر التي تتأثر بشكل أو بآخر بالدراما التلفزيونية".

واختتمت: "أتمنى أن تزيد جرعة الأعمال الكوميدية والتي تصلح للأسرة المصرية بشكل أكبر من خلال كتابات مميزة لها رونقها على صحة المواطن نفسه، وأنا بشكل المتحدة على سعيها الدائم لمثل هذه الأمور الجيدة".

محمد شوقي: التنوع الكوميدي دون أسفاف أو إيحاءات امر يحسب للشركة المتحدة

أكد الناقد الفني والمؤرخ محمد شوقي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أضافت الكثير للجانب الكوميدي في الأعمال الفنية خاصة في الأعمال الدرامية التي شهدت طفرة كبيرة في شكل المحتوى المقدم للجمهور.

وأكد شوقي، أن الفترة الأخيرة كان من الصعب أن نجد مسلسل كوميديا لافتاً إلى أن عدد الأفلام الكوميدي كان أكثر، لكن الوضع اختلف حاليا فرأينا في شهر رمضان مثلًا أعمال متنوعة على مستوى الكوميديا من خلال دراما المتحدة التي فأصبح المسلسل الكوميدي بقي له مساحة كبيرة جدا، وأصبح هناك مسلسل واثنان وثلاثة وأربعة أيضًا".

وتابع قائلًا: "خلال الفترة الأخيرة المسلسلات أصبحت كثيرة وكل مسلسل أفضل من الثاني، وأصبح العمل ليس به ايفهات وإيحاءات مبتذلة، أصبحت الكوميديا لكل أفراد الأسرة، فالأعمال باتت منتقاة بعناية شديدة، فأصبحت تخاطب الأسرة والعائلة المصرية، خاصة وأن أغلبها يعرض في شهر رمضان المبارك، ولعل مسلسل الكبير آوي خير دليل على ذلك، فمسلسل الكبير أوي لم يجمع العائلة فقط بل جمع المصريين جميعًا".

واستكمل قائلًا: "كمان في مسلسلات تم إنتاجها العام الماضي بصبغه كوميدية مثل مسلسل النجمة يسرا“ ألف حمد الله على السلامة”، فهذا العمل ظلم بشكل كبير، وأنا بشرف المسلسل جميل جدًا وأنا شخصيًا كنت حريصا أتفرج عليه لأن المسلسل في منتهى الكوميديا الاجتماعية، معتمد على كوميديا الموقف.

واختتم: "المسلسلات الكوميدية التي قدمتها دراما المتحدة، أرى أنها مسلسلات اجتماعية كوميدية، تعتمد في الأساس على فكرة لمة العائلة، وهذه ليست مهمة سهله إطلاقاً وكل ذلك دون أي مشاهد أو إيحاءات مخجلة، وهذا شيء عظيم جدًا ويحسب للشركة المتحدة".