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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأغانى الوطنية والأعلام.. أهالي المنيا يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

أحتفالات المواطنين
أحتفالات المواطنين بذكري ثورة 30 يونيو بالمنيا

شهد ميدان 30 يونيو وسط مدينة المنيا، الذي تم تطويره مؤخرًا وتزين بالأعلام والزينة والذي جيء تجمع لأهالي المنيا وأعضاء حزب مستقبل وطن، للاحتفال بثورة 30 يونيو، حيث رفع المشاركون علم مصر عاليا، وسط الأغاني الوطنية، وعبر المشاركين عن سعادتهم بالإنجازات التي تشهد جميع محافظات الجمهورية من تطور مع مبادرة حياة كريمة، التي تغزو القرى الأكثر احتياجًا.

وشهدت احتفالية حزب مستقبل وطن بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وذلك مشاركة قيادات الحزب برئاسة المهندس محمد نشأت أمين محافظة المنيا، وأمناء التنظيم من مختلف المراكز وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والشباب والأطفال الذين رفعوا علم مصر عاليًا في قلب ميدان 30 يونيو بمحافظة المنيا.

وكان ميدان 30 يونيو حاليًا يطلق عليه ميدان بالاس سابقا، وميدان الشهداء، ويعد من أشهر الميادين التاريخية حيث كان يقع فيه مقر الحزب الوطني المنحل ومقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا كما شهد انطلاق ثورتي 25 يناير و30 يونيو وبعد قيام حزب مستقبل وطن بأعمال التطوير الأخيرة تم تغيير اسم الميدان حيث أطلق عليه ميدان 30 يونيو اعتزازًا بثورة 30 يونيو ثورة الإنجاز والكرامة.

وأكد محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا أن الحزب حريص على المشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو حيث تضم الاحتفالية عددًا من الفقرات منها الأغاني الوطنية وأفلام تسجيلية خلدت اللحظات المهمة للثورة وأبرزت الدور العظيم الذي قام به الشعب المصري والدور البطولي الشجاع من القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا أن الحزب قام بتطوير وتجميل ميدان 30 يونيو والذي كان معروفا باسم ميدان بالاس للاحتفال بذكرى الثورة حيث يعد ميدان من الميادين التاريخية وشهد تجمع الشعب المصري بداخله مؤيدين ومناصرين للثورة والرئيس.

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المنيا الأحتفال بذكري ثورة 30 يونيو ميدان 30 يونيو بمدينة المنيا الأغاني الوطنية والأعلام النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا

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