زحام كبير في منطقة الطعام بمول العرب بسبب تخفيضات 30 يونيو

شهد منذ قليل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، زحام كبير من قبل المواطنين، للمشاركة في مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي المبادرة التي اعلنت عدد من السلاسل التجارية المشاركة لها بتخفيضات هائلة، وصلت لـ60%؜ و70%؜، مما لقي استحسان عدد كبير من الزائرين، وشملت السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، توكيلات ملابس عالمية، مطاعم وجبات سريعة، حلواني شهير يقدم المخبوزات والآيس كريم.

مما أدى لزحام شديد في منطقة الفود كورد المتواجدة بالمول، للاستمتاع بهذه التخفيضات وتناول وجبات الغذاء، وأيضاً اقتناء بعض الملابس والاحتياجات الاساسية بالمحلات المشاركة في مبادرة كلنا واحد.

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