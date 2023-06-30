عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بحلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أنها أنقذت البلاد من الدخول في نفق مظلم وحمت الشعب المصرى من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم الجمعة، أن ثورة 30 يونيو تعد من أعظم الثورات الشعبية في العصر الحديث والتى قام بها أبناء الشعب المصري المخلصين مدافعين عن أرضهم ومنهم واستقرارهم وهويتهم المصرية، مشيرا إلى أن 30 يونيو جاءت لتبنى وطنا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان، وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى استعادة الأمن وغيره.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الماضية نجحت مصر في استعادة مكانتها كدولة رائدة في إقليمها، لها تأثير دولي في القضايا الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات لم تشهده البلاد عبر تاريخها، وطفرة غير مسبوقة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم عمل على تثبيت مؤسسات الدولة المصرية وتقويتها، وعمل نهضة شاملة فى كافة قطاعات الدولة، وإرادة حقيقة فى معالجة التحديات والتهديدات التى واجهت الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الثورة تاريخ سيظل يكتب بحروف من نور، وستظل تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصرى، وكانت بداية انطلاق الدولة للجمهورية الجديدة فى ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات.