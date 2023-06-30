لأول مرة.. المستشار خالد محجوب يكشف لـ"الشاهد" كواليس قضية الهروب من وادى النطرون

يحل المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، الليلة ضيفًا على الإعلامى محمد الباز، في برنامج “الشاهد” على قناة “إكسترا نيوز”، ليتحدث عن شهادته حول أحداث ثورة 30 يونيو.

ويكشف المستشار خالد محجوب، خلال اللقاء، كواليس قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وتفاصيل استدعائه لمأمور السجن وتعرضه للتهديدات، وكيف تدخل النائب العام الأسبق طلعت عبدالله لوقف نظر القضية بعد تورط الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات الإخوان.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.