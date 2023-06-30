وفاة الحائز على جائزة الأوسكار آلان أركين عن عمر 89 عامًا

غيّب الموت، مساء الجمعة، ممثل الشاشة والمسرح آلان أركين، الحائز على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "Little Miss Sunshine" لعام 2006 عن عمر ناهز 89 عامًا.

واعترف ممثل شركة أركين ميلودي كورينبروت بوفاته لشبكة سي بي إس نيوز يوم الجمعة.

بدأ آركين، الذي نال استحسانًا لدوره كجد كريه الفم في فيلم Little Miss Sunshine، مسيرته المهنية في المسرح قبل اقتحام أدوار التليفزيون والسينما.

لعب دور البطولة في أفلام من بينها "إدوارد سكيسورهاندس" و"أرغو" ومسلسلات مثل "بوجاك هورسمان".

كان أحدث دور له في مسلسل The Kominsky Method على Netflix، حيث حصل على ترشيحين لجائزة Emmy لدعم الممثل في مسلسل كوميدي.

خلال مسيرته المهنية، حصل أركين على جائزتي نقابة ممثلي الشاشة وجائزة غولدن غلوب، وجائزة توني، إضافة إلى جائزة الأوسكار والأكاديمية البريطانية للأفلام التي حصل عليها عن فيلم Little Miss Sunshine، كما حصل على العديد من الترشيحات لجوائز الأوسكار بما في ذلك فيلمه الأول "الروس قادمون ، الروس قادمون".

تزوج أركين 3 مرات ولديه 3 أطفال: تزوج من زوجته الأولى جيريمي يافي لمدة ست سنوات وأنجبا ولدين، آدم وماثيو انفصل الزوجان في عام 1961.

من عام 1964 إلى 1994، تزوج أركين من كاتبة السيناريو والممثلة باربرا دانا وأنجب منها ابنه أنتوني دانا أركين بعد طلاقهما، تزوج أركين من سوزان نيولاندر.

وخلال مسيرته الفنية، عمل أركين مع أبنائه الثلاثة بما في ذلك دور والد شخصية آدم أركين في مسلسل "Chicago Hope".

في 2007 ، قال أركين لشبكة سي بي إس "Sunday Mornings" إنه بينما كان يحب حياته المهنية المزدحمة بالتمثيل ، فقد جعلته أحيانًا "غير سعيد بشكل بائس" حتى وجد توازنًا أفضل بين عمله وحياته الشخصية.

وقال قبل أن يؤكد على المنظر الشامل لمنزله في نيو مكسيكو "أحب حياتي. أحب زوجتي. أحب أطفالي. أحب أحفادي. لدي أصدقاء رائعون". "يمكنني رؤية هذا كل يوم."