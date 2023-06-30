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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ثورة 30 يونيو نجحت فى القضاء على الجماعة الإرهابية

مي رشدي
مي رشدي

هنأت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، لأنها نجحت فى القضاء على الجماعة الإرهابية، التي كانت تحاول بشتى الطرق تخريب الهوية المصرية وتقسيم المصريين.

وأكدت النائبة مي رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة، حافظت على تلاحم المصريين ونبذت أي محاولات للتفرقة بينهم، وأنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنها كانت بمثابة صحوة لجموع المصريين التي خرجت في جميع ميادين مصر للتعبير عن رفضهم لهذه الجماعة بطريقة سلمية وحضارية.

وأوضحت رشدي، أن القوات المسلحة كانت لها دورا مهما في هذه الثورة، بعد الانحياز الكامل لاختيار الشعب، وحمايته ضد المخططات الإخوانية التى لم تمانع في إراقة دماء المصريين، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في إفشال المؤامرات الدولية التي كانت تحاك لتقسيم مصر، ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة في البلاد، وانتصرت الثورة لإرادة المصريين.

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