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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأعلام والأغاني الوطنية.. سكندريون يشيدون بمبادرة كلنا واحد في احتفالات 30 يونيو

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية

احتفل أهالي ومواطني الإسكندرية، اليوم الجمعة بثورة 30 يونيو المجيدة، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال لتأتي بينها هذا العام تقديم تخفيضات للمواطنين على السلع والمنتجات ضمن مبادرة "كلنا واحد".

وانضمت إلى مبادرة كلنا واحد أعداد كبيرة من عدد من السلاسل التجارية والمطاعم الشهيرة بالإسكندرية، والتي قدمت تخفيضات للجمهور 25٪ بمناسبة احتفالات 30 يونيو.

وقال علي محمد سالم صاحب أحد سلاسل محلات الحلويات، إن بالتزامن مع احتفالات ثورة 30يونيو، تم تقديم تخفيضات على المنتجات ضمن المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "كلنا واحد" ضمن فعاليات احتفالات اليوم وذكرى الثورة العظيمة.

وأضاف لـ"الدستور" أن جميع فروعنا على مستوى الجمهورية سوف تقدم تخفيضات 25%  على جميع المنتجات احتفالًا باليوم، مشيرًا إلى أن المواطنين سعدت جدًا بالتخفيضات التي قدمتها المبادرة بالعديد من السلاسل التجارية.

وقدمت كاريمان فتحي أحد مواطني الإسكندرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه للشعب المصري في جميع المناسبات، مشيرة إلى أن مبادرة كلنا واحد  التي تقدم تخفيضات للمواطن بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو، لها ردود أفعال جيدة على المواطن حيث جاءت الاحتفالات بشكل مختلف هذا العام.

وأوضحت لـ"الدستور" أن هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار، خاصة في تلك الفترة التي تشهد موسم الأعياد مما يرفع العبء عن المواطن بتقديم مبادرات تساهم في تقديم دعم للمواطنين، خاصة في ذكرى مشرفة مثل ثورة 30يونيو.

وأضاف زياد عمرو شاب سكندري، أنه شارك مع أسرته في ثورة 30 يونيو وكان في سن صغير، اليوم نتذكر الثورة المجيدة واليوم الذي قرر فيه الشعب المصري بكل فئاته ينزل  وأن يكون له كلمة قوية ويطالب الجيش المصري والمؤسسات الدولة، أن تقف معه، ورفض أن تسير مصر في نفق مظلم.

وأضاف لـ"الدستور" أن العديد من الإنجازات التي نراها في الإسكندرية، جميع المحافظات هي نتاج هذا اليوم، لتأخذ مصر مسار مختلف نحو التطور، موضحًا أن المبادرات التي تتم في مصر ومنها مبادرة كلنا واحد، التي تطلقها الدولة المصرية  للمساهمة في رفع العبء عن المواطن من خلال تخفيضات الأسعار وهو ما يبرهن على شعور الدولة وأجهزتها بالمواطن المصري.

مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
مبادرة كلنا واحد بالإسكندرية
ثورة 30يونيو المجيدة كلنا واحد أهالي ومواطني الإسكندرية السلاسل التجارية والمطاعم الإسكندرية

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