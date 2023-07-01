وعي الأجيال المقبلة هو "الاختيار".. كيف وثقت دراما "المتحدة" معارك الجيش والشرطة ضد الإرهاب؟

إيمانا منها بأهمية تشكيل وعي الأجيال الحاضرة والقادمة بما خاضته شرطة وجيش بلادهما من معارك ضد الإرهاب من أجل حماية الوطن، اهتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم عدد من الأعمال الفنية والدرامية التي توثق الملحمة البطولية للجيش والشرطة معا في تخلصهما من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.



ويأتي مسلسل "الاختيار" في مقدمة تلك الأعمال الفنية بأجزاؤه الثلاث التي عرضت على مواسم متتالية خلال شهر رمضان من كل عام.



ففي الجزء الأول منه "الاختيار1" تناول المسلسل الأحداث الإرهابية في سيناء واستشهاد العقيد أحمد منسي في عملية إرهابية.



استطاع هذا الجزء ومنذ الحلقة الأولى منه جذب الملايين من الشعب المصري لما عرضه من أحداث واقعية دُعمت بالصور والفيديوهات الحية، وتوالت في هذا الجزء الأحداث حتى الحلقة 28 منه إلى أن وصلت إلى تفاصيل معركة كمين “البرث” التي قتل فيها المقدم أحمد المنسي الضابط بالقوات المسلحة وقائد الكتيبة 103 صاعقة، وذلك بعد معركة شرسة مع الإرهابيين.



بينما تناول الجزء الثاني “الاختيار 2” كواليس اعتصام الإخوان في رابعة العدوية، وذلك بعد النجاح الكاسح الذي حققه الجزء الأول، كما تناول هذا الجزء بطولات رجال الشرطة في مقاومة الإرهاب داخليًا بشكل عام.

وبين الأحداث الذي استطاع مسلسل "الاختيار2" عرضها على المواطنين وتوثيقها أيضًا هي استشهاد البطل أحمد الرفاعي ضابط الأمن الوطني، الذي أزعج الإرهابيين كثيرًا، ووجه لهم ضربات موجعة، ليستشهد في حادث إرهابي بالهرم سنة 2016.



وتناول هذا الجزء كذلك قصصًا أخرى للعديد ممن يعرفون برجال الظل أو ضباط الأمن الوطني، وهم الذين نجحوا في الحصول على المعلومات التي كان من شأنها تفكيك خلايا الإرهاب والتطرف التي ضربت مصر بعد إسقاط حكم المرشد الإخوانى إزاء ثورة 30 يونيو.

واستطاع صناع العمل أن يقربوا هذه الحقيقة للمشاهد سواء من خلال إظهارهم عنف المتطرفين وانتهازيتهم أو كذلك من خلال عرض تضحيات الشرطة وبسالتها وقدرتها على مواجهة هذا الإرهاب.

كما وثق هذا الجزء كذلك واقعة حادثة "مسجد الروضة"، ذلك العمل الإرهابى الذى هزّ مشاعرة الإنسانية، والذي وقع في نوفمبر 2017، بعد أذان صلاة الجمعة عقب انفجار عبوة ناسفة، مسفرًا عن استشهاد نحو 150 من المصلين منهم أطفال، وإصابة العشرات.

ومن بين رجال الشرطة الشهداء الذين عرضهم مسلسل الاختيار2 عرضت الحلقة 24 أسماء بعض شهداء مأمورية الواحات، وهم: المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، وغيرهم من الشهداء الأبطال.

ونال مسلسل “الاختيار 3” حظًا كبيرًا من النجاح وتصدر نسب المشاهدة والمتابعة لا يقلا عن سابقيه من الأجزاء، وتناول هذا المسلسل ثورة 30 يونيو عام 2013.

واستخدم هذا الجزء من المسلسل العديد من الأدوات التي عكست الوقائع كما حدثت في الحقيقة ومن بين هذه الأمور عرضه للتسريبات من مقاطع فيديو حية تتناول أحاديث الإخوان وكواليس صراعهم على الحكم سواء في مجالسهم مع بعضهم البعض، وكذلك في مجالسهم مع أفراد الجيش المصري.

وعرض المسلسل 25 تسريبًا للإخوان، من بينهم تسريبات كشف فيه عنه حجم صراعهم خاصة خلال الانتخابات الرئاسية 2012، وأخرى فضح خلالها تهديدهم المواطنين بإراقة الدماء، ومواجهة القوات المسلحة في حال لم يتمكنوا من مقاليد الحكم.

كذلك جاء واحدًا من التسريبات التي أثارت ضجة كبيرة، وهو الذي عرض اجتماعًا ظهر فيه نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

ومن أهم التسريبات كذلك ذلك الذي عرض في الحلقة الثامنة وأظهر لقاء ثلاثي ضم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، واللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية المصرية حينها، والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حينها محمد مرسي عام 2012.

وفي هذا التسريب هدد مرسي بحرق مصر إذا لم يصبح رئيساً، قائلاً: "النتيجة متتغيرش لإن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية".

ومن أبطال مسلسل الاختيار الفنان كريم كرارة، والفنان أحمد مكي، والفنان أحمد العوضي وكذلك الفنان ياسر جلال وغيرهم من كبار النجوم والفنانين.