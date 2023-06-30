بحضور سلطان بروناي.. احتفاء كبير برئيس جامعة الأزهر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام تحت عنوان: «مشهد التعليم العالي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين» بحضور السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، ورؤساء الجامعات الإسلامية الأسيوية؛ باحتفاء كبير بالدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مشاركته في المؤتمر، تأكيدًا على عالمية الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين

وخلال الجلسة الختامية قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بإهداء السلطان نسخة من كتاب «المزهر في التعريف بجامعة الأزهر» الذي يتضمن التعريف بالجامعة ونشأتها وعدد كلياتها والخدمات التعليمية التي تقدمها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ بوصفها كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي حول «مشهد التعليم العالي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين الاستراتيجيات والاتجاهات» تضمن 132 ورقة بحثية، ومشاركة أكثر من 350 مشاركًا من مختلف دول العالم، تناولوا الجديد والحديث في مجالات التعليم العالي الإسلامي؛ كون التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.