يترقب أولياء الأمور والطلبة متى تبدأ الدراسة 2024/2023 للمدارس والجامعات عبر جوجل، وإعلان وزارتي التربية والتعليم في مصر والتعليم العالي الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، حيث سوف تعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

متى تبدأ الدراسة 2024/2023 للمدارس والجامعات

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 للمدارس والجامعات.

بداية العام الدراسي 2023 – 2024

وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر خريطة بداية العام الدراسي 2023 – 2024، في الأيام القليلة المقبلة، والذي يكون من المفترض أن سيبدأ مع بدء الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر 2023، وقد سيبدأ العام الدراسي الجديد في أول شهر أكتوبر 2023، وسوف تحسم وزارة التربية والتعليم بمصر موعد البدء رسميا بالأيام المقبلة لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والخاصة للغات.

فمن المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر ميعاد بدء الدارسة 2023 – 2024 في العام الدراسي الجديد في شهر يوليو المقبل والخريطة الزمنية الكاملة بالعام الدراسي وميعاد الفصليين الدراسيين والإجازات وكافة أيام الحضور الفعلية ميعاد الامتحانات الشفوية والنظرية في صفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والمرحلة العامة.

ومن المتوقع أن يستمر الفصل الدراسي الأول لعام 2023 – 2024 إلى يناير 2024، حيث ستعقد فيه امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، ويحصل الطلبة على إجازة نصف العام الدراسي في نهاية يناير 2024 إلى الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024، لكي يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024.

بداية العام الدراسي 2024

وستستمر وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات التقديم للالتحاق في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي 2023 – 2024، حيث سيستمر التقديم للالتحاق بالمدارس بالعام الدراسي الجديد، وذلك طوال شهر يونيو الجاري إلى نهايته، على المنصة الإلكترونية الموحدة بمستوى الجمهورية لكافة المحافظات.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم في مصر أيضا طلبات الالتحاق بالصف الأول من مرحلة “رياض الأطفال” للمدارس الرسمية والرسمية لغات أيضًا في نفس الفترة وعقب انتهاء التقديم الإلكتروني، سوف تبدأ المدارس الحكومية خلال الفترة من أول شهر يوليو المقبل وحتى نهايته طباعة وتحميل جميع كشوف بيانات المتقدمين إليها، لكي تبدأ اللجنة المختصة في المدرسة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة.

قد يهمك أيضا: