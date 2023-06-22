الخميس 22 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in- egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91 وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

الالتحاق بالجامعات المصرية الإدارة المركزية الال الالتحاق التقديم الالكتروني التعليم العالي

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023

تعدى عليها بحزام.. حبس متهم بقتل شقيقته في دار السلام

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

شراكة متعددة.. خبراء عن زيارة رئيس الوزراء الهندى القاهرة: استثمار بـ«اقتصادية القناة» وتبادل تجارى بالعملات المحلية

التحقيق مع "ديلر" لاتجاره فى الأقراص المخدرة بمنشأة القناطر

بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من برنامج " تقدر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية