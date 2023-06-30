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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" في صعيد مصر.. أرقام تكشف حجم "التطور المذهل"

جريدة الدستور

شملت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ربوع الجمهورية كافة، من القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي والمحافظات الحدودية، وسعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة 

واستحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 97.3%، أما عن القطاع الطبي فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفي المجال التعليمي وصلت نسبة إنشاء المدارس 48.8%، وفي مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفي مجال الري تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية، وتطوير الري في الأراضي القديمة في زمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة المصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وفي محافظة سوهاج؛ وبشكل خاص وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه. حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتوي على 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 تابعًا. وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياه والكهرباء.

●في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعًا: منها 140 مشروع شبكات انحدار بنسبة تنفيذ 73.7%؛ و156 محطة رفع؛ و156 خط طرد بنسبة تنفيذ 71.8%؛ و8 محطات معالجة.

●في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منها 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و3 محطات تنقية، و2 خطوط ناقلة.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدات صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا طبيًا بنسبة تنفيذ 85.9%، و35 نقطة إسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفيات مركزية.

● في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية.

● في مجال الشباب والرياضة: تم إنشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم رفع كفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديدًا.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%؛ شملت: مركز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ووحدة الطب البيطري، ومركز تجميع الألبان.

● في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%.

● وفي مجال الكهرباء: بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

● في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%،؛ منها: مركزا تأهيل اجتماعي على مستوى المركز، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

● في مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم. 

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