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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو.. باتع خليل يروي تفاصيل فيلم "العمارة" ويشكر "المتحدة"

باتع خليل
باتع خليل

أكد الفنان باتع خليل، أنه سعيد بتجربته في فيلم "العمارة"، الذي طرحته جميع القنوات الفضائية تزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. 

وأشار باتع في تصريح لـ"الدستور" إلى أن العمل يروي قصة "عمارة" تريد أن تضع رئيس اتحاد الملاك وسط صراع شديد بين السكان حول من يمتلك زمام أمور العمارة، حتى أمتلكت أنا بشخصية "راغب" السلطة تحت مسمى الدين ووعدت السكان بحل كل مشاكلهم بشكل جذري عند وصولي لسلطة قيادة العمارة، ولكنه فشل في تحقيق مطالب السكان، فقام سكان العمارة بالتمرد عليه. 

وتابع باتع قائلاً: "مع محاولات سكان العمارة لإزالته من منصب رئيس اتحاد الملاك، شعر راغب بالخوف واستدعى أهله ليحموه بشكل سافر، ومع كل ذلك، قام السكان بطرده بعد شعوره بالخوف وفشل محاولات ترهيبهم". 

واختتم باتع قائلاً: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تمسكها بصناعة هذا العمل، الذي يعد فيلمًا وثائقيًا دراميًا، فهو مزيج من الاثنين، كما أشكر مخرج الفيلم عصام عبد الحميد وبيشوي مدير التصوير وكافة العاملين في الفيلم".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المتحدة للخدمات الإعلامية العاشرة لثورة 30 يونيو باتع خليل المتحدة للخدمات ثورة 30 يونيو

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