موانئ البحر الأحمر: وصول 1300 رأس عجول حية لسفاجا و400 سيارة لبورتوفيق

انتظام العمل خلال اجازة عيد الاضحي المبارك بمواني البحر الاحمر

تابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، العمل بالموانئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الهيئة على انتظام العمل بالموانئ وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 85 شاحنة و450 سيارة، وشملت حركة الواردات 1200 طن بضائع، 45 شاحنة و 444 فيما شملت حركة الصادرات 600 طن بضائع 40 شاحنة و6 سيارة.