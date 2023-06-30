ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي لذوي الإعاقة": 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير الفوضى

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور السنة العاشرة على الثورة التي استعادت مصر من أيدي الغاصبين، وكانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن التهنئة موصولة للقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المدنية العظيمة بمناسبة الذكرى، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو 2013 خرج فيها جموع الشعب المصري ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة بإرادة حرة لإنقاذ الوطن من مصير الانهيار والفوضى، والوقوف ضد الفكر الهدام.

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة دوما مشاركين في بناء وتنمية الوطن لشعورهم الحقيقي بالإنتماء والعزة والكرامة في بلدهم وفي تأسيس الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد كل المصرييين بدون استثناء.

وشكرت المشرف العام على المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه الكبير والمتواصل بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم، وتوجيه دوما لكافة مؤسسات الدولة بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههم.
 

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى ثورة 30 يونيو الدكتورة إيمان كريم ذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

وثائقى "ثورة إنقاذ مصر".. إجهاض مخطط "الإرهابية" ضد مؤسسات الدولة

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

نشاط لوجيستي.. "اقتصادية قناة السويس" تستقبل عشرات الرحلات السياحية

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟