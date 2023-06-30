التضامن: 145 مليون جنيه سنويا لدعم أبناء دور الرعاية

أعلن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من 168 دار مسنين بلغ 4739 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 الف مسنة ومسن.

وأكدت فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 10 سنوات فى عهد الرئيس السيسي، أنه تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.

دعم الأيتام

ولفتت إلى أنه تم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,624 يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه سنويا، من الأطفال الذين يعيشون في اسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.

تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

وأوضحت أنه تم التعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى ، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

بلغت عدد وحدات التضامن الاجتماعى 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة ( القاهرة، دمنهور، بنى سويف، السادات، الازهر فرع القاهرة، عين شمس، مطروح، بورسعيد، المنصورة، اسوان، الازهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الازهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادى الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادى، الإسكندرية، العريش ، 6 أكتوبر ) حيث نفذت هذه الوحدات خلال الفترة من يونيه 2021 حتى تاريخه عدد 1753 نشاط في مجالات ( التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ، الأنشطة التوعوية وبناء الانسان ، بناء المعرف وتعزيز الخبرات ) استفاد منها عدد 169,565 من الطلاب والعاملين بتلك الجامعات وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الاهلية.